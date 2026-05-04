Чувашские депутаты проверили работу пяти новых автобусных маршрутов

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Депутаты "Единой России" проверили работы пяти новых межмуниципальных автобусных маршрутов, вопрос организации которых был включен в народную программу партии, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
"Запуск новых маршрутов — это прямой ответ на запросы жителей. Мы видим, как востребованы такие перевозки: автобусы будут ходить с интервалом в один час, что позволит создать высокую пропускную способность и сделать поездки максимально комфортными. Это важный шаг к повышению качества жизни в республике", - отметил региональный координатор партийного проекта "Безопасные дороги" Максим Петров.
В числе запущенных маршрутов: №515 "Козловка – Новочебоксарск", №305 "Ибреси – Канаш", №307 "Аликово – Красные Четаи", №303 "Шемурша – Батырево" и №300 "Яльчики – Батырево".
Маршруты охватывают ключевые населенные пункты и социальные объекты: больницы, школы, вокзалы, промышленные предприятия.
Открытие новых маршрутов существенно улучшит транспортную доступность между райцентрами, сократит время в пути и повысит мобильность населения. Жители смогут без пересадок добираться до работы, учебы, медицинских и социальных учреждений.
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики продолжит работу по развитию маршрутной сети с учетом потребностей граждан.