Жители Челябинской области выберут объекты благоустройства на 2027 год

ЧЕЛЯБИНСК, 4 мая - РИА Новости. Жители Челябинской области до 12 июня смогут выбрать объекты благоустройства в регионе, которые обновят в 2027 году, сообщил губернатор региона Алексей Текслер.

"В этом году в Челябинской области запланированы работы на 141 общественной территории и 9 дворах, выбранных по результатам предыдущего голосования. Но уже сегодня жители решают, какие объекты обновят в 2027 году. С 21 апреля по 12 июня на Южном Урале, как и по всей стране, проходит шестое всероссийское голосование за объекты благоустройства. Каждый житель старше 14 лет может выбрать тот парк, сквер или другое общественное пространство, которое, на его взгляд, нуждается в преобразовании в следующем году", - написал глава региона в своем канале на платформе "Макс".

Он отметил, что проголосовать можно удобным способом, в том числе на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru, в приложении "Госуслуги. Решаем вместе", у волонтёров в общественных местах.

Голосование идёт до 12 июня, добавил глава региона.

По его данным, голосование проводится с 2021 года в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", который в 2025 году вошёл в новый нацпроект "Инфраструктура для жизни".

"Благодаря слаженной работе, участию жителей и поддержке президента РФ Владимира Путина пространства получают современный облик и новую жизнь. В ряде городов и посёлков области благоустроенные зоны отдыха появились впервые", - отметил он.

Текслер напомнил, что за семь лет на Южном Урале преобразились более 2 тысяч общественных территорий. "Это не просто цифра из отчёта, а реальные места, где каждый день собираются и отдыхают люди: парки, скверы, набережные, пешеходные зоны. Именно такие пространства становятся сердцем города и села, наполняют повседневность комфортом и приятными впечатлениями. Раньше многие из этих мест выглядели запущенными, без удобных тропинок, освещения и скамеек. Сегодня ситуация меняется благодаря системной работе", - пояснил глава региона.

По словам главы Центрального района Челябинска Виктора Ереклинцева, экотропа со стороны улицы Макеева в Центральном районе города - любимая территория жителей близлежащих домов. "Именно они в свое время инициировали создание экотропы, мы вместе продумывали максимально бережливый к лесу проект реализации... Рад, что благодаря нацпроекту "Инфраструктура для жизни" наша экотропа получила развитие. В этом году мы приступили к обустройству входной группы на нее со стороны улиц 250-летия Челябинска", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Ереклинцев отметил, что на западном берегу Шершневского водохранилища начали создавать новую экотропу - к концу лета 2027 года здесь откроется первый участок будущей трехкилометровой тропы. "Тропа включена в голосование за объекты благоустройства по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни", - пояснил он.