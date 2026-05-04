СМИ узнали, какой клуб может возглавить Челестини после увольнения из ЦСКА

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Уволенный из московского ЦСКА швейцарец Фабио Челестини рассматривается в качестве основного кандидата на пост главного тренера испанского футбольного клуба "Хетафе", сообщает Marca.
По информации источника, нынешний тренер "Хетафе" Хосе Бордалас не намерен продлевать контракт, который истекает в конце июня, из-за чего Челестини рассматривается в качестве основного кандидата на должность. Подчеркивается, что владелец и президент испанского клуба Анхель Торрес заинтересован в приглашении швейцарца, с которым ранее уже проводились переговоры. "Хетафе" за четыре тура до конца чемпионата идет на седьмом месте в турнирной таблице.
В понедельник стало известно, что Челестини расторг контракт с ЦСКА по обоюдному соглашению сторон. При этом в субботу швейцарец на пресс-конференции после матча с петербургским "Зенитом" (1:3) отметил, что сосредоточен на работе в армейском клубе, но допустил, что его агент может вести переговоры с представителями других команд. Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что агенты специалиста общаются с "Хетафе" и "Леванте".
Челестини 50 лет. Он приступил к работе в ЦСКА в июне 2025 года после ухода серба Марко Николича. Под его руководством команда в июле выиграла Суперкубок России. До этого специалист возглавлял швейцарские "Базель", "Сьон", "Люцерн", "Лугано", "Лозанну", итальянскую "Террачину", а также работал ассистентом тренера в испанской "Малаге". В период игровой карьеры швейцарец играл за "Хетафе" с 2005 по 2010 год и провел за клуб 150 матчей.