"Надо было раньше увольнять": Пономарев жестко высказался о Челестини

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Решение об увольнении главного тренера ЦСКА Фабио Челестини следовало принять раньше, заявил Владимир Пономарев.
- По его мнению, при швейцарском специалисте команда перестала играть в настоящий футбол и получать удовольствие от матчей.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев заявил РИА Новости, что решение об увольнении главного тренера армейцев Фабио Челестини следовало принять еще по итогам первого круга чемпионата, поскольку при швейцарском специалисте команда перестала играть в настоящий футбол и получать удовольствие от игры.
Занимающий шестое место в чемпионате страны ЦСКА в понедельник сообщил об отставке Челестини. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Дмитрий Игдисамов.
"Очень даже правильно. Надо было раньше его к чертовой матери увольнять, после первого круга. Я видел, что ребята мучаются с ним. Они не играют в футбол, они просто выполняют свои функциональные обязанности. Он их разучил играть в футбол. Я даже не могу объяснить, почему такое получается. И Обляков, и Кисляк играют недостаточно профессионально. Он их закомплексовал. Они не знают, что делать на футбольном поле. Они не импровизируют. Они просто передают мяч друг другу - и все", - сказал Пономарев.
"Еще молодого нашего сломали - самого главного бегунка, Глебова. Как так можно? Его настолько нагружать. Берет мяч и с ним бежит через поле метров 30, когда должен на другом конце поля просто стоять отдыхать и ждать, когда ему принесут мяч. И тогда он должен исполнять свои обязанности: обыграть противника со своей скоростью и создать опасное положение. А он, бедный, добывает мяч, потом бежит с ним 30 метров - вот и результат, получил травму. Это очень большая нагрузка для молодого парня. Я очень доволен тем, что Челестини убрали", - отметил Пономарев.