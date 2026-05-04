"Надо было раньше увольнять": Пономарев жестко высказался о Челестини

"Еще молодого нашего сломали - самого главного бегунка, Глебова. Как так можно? Его настолько нагружать. Берет мяч и с ним бежит через поле метров 30, когда должен на другом конце поля просто стоять отдыхать и ждать, когда ему принесут мяч. И тогда он должен исполнять свои обязанности: обыграть противника со своей скоростью и создать опасное положение. А он, бедный, добывает мяч, потом бежит с ним 30 метров - вот и результат, получил травму. Это очень большая нагрузка для молодого парня. Я очень доволен тем, что Челестини убрали", - отметил Пономарев.