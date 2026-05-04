Челестини обратился с трогательной речью к игрокам ЦСКА

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Уволенный с должности главного тренера московского футбольного клуба ЦСКА швейцарец Фабио Челестини взял на себя ответственность за то, что ему и его штабу не удалось до конца убедить команду в возможности достижения высоких результатов.
"Очевидно, день не самый приятный. Мы отдали все, что могли. Но этого было недостаточно. Несколько недель назад я говорил вам, что, вероятно, нам не удалось убедить вас в достаточной мере, что все было возможно для нас. Я продолжаю думать, что мы все равно могли достичь нашей цели. Но если это не оказалось возможным, то это наша ответственность. В такие тяжелые моменты тот, кто должен уходить, - это тренер. Как сказал Роман Юрьевич (Бабаев - ред.), мы сохраняем в памяти прекрасные моменты. Я хотел бы поблагодарить вас (игроков) за работу. Как я всегда отмечал, вы работаете фантастически и считаю, что вы дали все, что могли, но не всегда все получается. Желаю вам всего самого лучшего в оставшихся четырех матчах и также благодарю Романа Юрьевича", - сказал Челестини в обращении к игрокам, опубликованном в Telegram-канале ЦСКА.
"Вчера мы приняли решение, и все всегда было на взаимоуважительной основе, с огромным профессионализмом. Мы никогда не чувствовали, что клуб пытается найти глупые отговорки. Благодарю вас за оказанное доверие и за то, что были на протяжении этого периода. Таких руководителей, как вы, очень мало в мире. Спасибо огромное", - добавил тренер.
Также об уходе специалиста высказался капитан и вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев. "Спасибо, мистер! Хочу поблагодарить Фабио и весь тренерский штаб за работу. Спасибо, что приняли команду в непростой момент, спасибо за Суперкубок, спасибо за яркие матчи! И удачи в дальнейшем", - написал голкипер в своем Telegram-канале.
Челестини 50 лет. Он приступил к работе в ЦСКА в июне 2025 года после ухода серба Марко Николича. Под его руководством команда в июле выиграла Суперкубок России. До этого он возглавлял швейцарские "Базель", "Сьон", "Люцерн", "Лугано", "Лозанну", итальянскую "Террачину", а также работал ассистентом тренера в испанской "Малаге".
11 октября 2025, 07:56