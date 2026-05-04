Челестини обратился с трогательной речью к игрокам ЦСКА

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Уволенный с должности главного тренера московского футбольного клуба ЦСКА швейцарец Фабио Челестини взял на себя ответственность за то, что ему и его штабу не удалось до конца убедить команду в возможности достижения высоких результатов.

"Вчера мы приняли решение, и все всегда было на взаимоуважительной основе, с огромным профессионализмом. Мы никогда не чувствовали, что клуб пытается найти глупые отговорки. Благодарю вас за оказанное доверие и за то, что были на протяжении этого периода. Таких руководителей, как вы, очень мало в мире. Спасибо огромное", - добавил тренер.