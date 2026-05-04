ЦСКА уволил тренера за два дня до дерби со "Спартаком". Погорячились?

Громыхнули с заявлением армейцы
"Клуб и швейцарский специалист расторгли контракт по соглашению сторон. Мы благодарим Фабио Челестини за выигранный Суперкубок, яркий футбол и эмоции 2025 года, за веру и развитие воспитанников клуба".
Что пошло не так?
- после возвращения российского футбола из зимней спячки ЦСКА провел в чемпионате/Кубке страны 13 матчей, в которых было четыре победы при шести поражениях (особенно удручают два разгрома от "Краснодара" и "Динамо" плюс сенсационный проигрыш аутсайдеру лиги "Сочи");
- в последних пяти матчах национального первенства у ЦСКА ноль побед и всего три набранных очка из 15 возможных;
- по количеству набранных очков после рестарта РПЛ армейцы занимают катастрофическое 14-е место.
Шанс спасти сезон есть
Кто заменит Челестини?
"Есть такие тренеры, которые получают больше власти, чем надо, пытаются впихнуть все: помощников, селекцию. Конечно, это заканчивается провалом. Вы знаете количество помощников Челестини, которых он привел в ЦСКА? По-моему, девять. Очень много. Мне позволяли одного, а тут – пожалуйста. Хочешь - жену бери, хочешь - собаку. Жена в тренерском штабе – сильнейший перегиб, который, на мой взгляд, недопустим. Это обесценивает работу реальных специалистов. В ЦСКА клуб всегда был больше, чем кто-либо. Сейчас у меня создалось впечатление, что все пошли на поводу у Челестини. Не дай бог будет увольнение, я этого не желаю, но представляете, сколько будет неустоек?" - не так давно рассуждал Слуцкий на YouTube-канале "Это футбол, брат".