ЦСКА уволил тренера за два дня до дерби со "Спартаком". Погорячились?

РИА Новости Спорт – о самой громкой отставке в Российской премьер-лиге (РПЛ) в нынешнем году.

Громыхнули с заявлением армейцы

В понедельник московский ЦСКА уволил главного тренера команды швейцарца Фабио Челестини. Для многих ожидаемо: в субботу "красно-синие" дома проиграли петербургскому "Зениту" (1:3) в рамках 28-го тура чемпионата России, и специалист более получаса не появлялся на послематчевой пресс-конференции. Журналисты тогда связали это с серьезным разговором в раздевалке… Как оказалось, догадки оказались близкими к истине.

« "Клуб и швейцарский специалист расторгли контракт по соглашению сторон. Мы благодарим Фабио Челестини за выигранный Суперкубок, яркий футбол и эмоции 2025 года, за веру и развитие воспитанников клуба". Официальное заявление ПФК ЦСКА

Отмечается, что вместе с Челестини тренерский штаб покинули Манель Экспосито, Хосе Блеса, Хавьер Нойя, Габриэле Багаттини и Паоло Фаваретто. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Дмитрий Игдисамов, ранее руководивший армейской "молодежкой" .

Что пошло не так?

Обратим внимание на турнирную таблицу, в которой армейцы с 45 очками занимают шестое место и не имеют никаких шансов даже на бронзу. Но ведь начиналось все хорошо: с 50-летним Челестини, который пришел в ЦСКА после неожиданного ухода серба Марко Николича, команда в июле победила "Краснодар" и взяла Суперкубок России. Да и в чемпионате до 12-го тура удавалось лидировать, а к 18-му — держаться в тройке и всерьез претендовать на медали.

Но после зимнего перерыва "красно-синих" будто подменили:

после возвращения российского футбола из зимней спячки ЦСКА провел в чемпионате/Кубке страны 13 матчей, в которых было четыре победы при шести поражениях (особенно удручают два разгрома от "Краснодара" и "Динамо" плюс сенсационный проигрыш аутсайдеру лиги "Сочи");

в последних пяти матчах национального первенства у ЦСКА ноль побед и всего три набранных очка из 15 возможных;

по количеству набранных очков после рестарта РПЛ армейцы занимают катастрофическое 14-е место.

Статистика кошмарная. Но еще усугубляет ситуацию и тот факт, что Фабио в марте разругался с одним из лидеров команды Виктором Мойзесом. ЦСКА тогда встал на сторону тренера и применил наказание дисциплинарного характера в отношении защитника. Мойзес тренировался отдельно от команды и вернулся к работе с основой только после извинений перед Челестини.

Шанс спасти сезон есть

В среду ЦСКА сыграет со "Спартаком" в Тушине в финале пути регионов Кубка России. Победитель матча получит путевку в суперфинал турнира: в июне в Лужниках один из московских клубов будет биться за трофей с триумфатором пары "Краснодар" — "Динамо".

И руководство ЦСКА решило пойти ва-банк: увольнением тренера, провалившегося в армейской команде, оно хочет встряхнуть своих футболистов перед "дерби всея Руси". Сработает ли этот ход, узнаем в среду (начало матча — в 20:00).

Кто заменит Челестини?

Допускаем, что поиски нового главного тренера начнутся уже после окончания сезона. И будут эти поиски очень интересными, учитывая то количество интересных кандидатур, на которых может положить глаз ЦСКА. Есть зажегший в "Балтике" Андрей Талалаев, сидящие без работы Василий Березуцкий и Сергей Игнашевич... А может, сегодняшний именинник Леонид Слуцкий заскучает по родине и вернется из Китая на помощь бывшему клубу, с которым трижды становился чемпионом России?

« "Есть такие тренеры, которые получают больше власти, чем надо, пытаются впихнуть все: помощников, селекцию. Конечно, это заканчивается провалом. Вы знаете количество помощников Челестини, которых он привел в ЦСКА? По-моему, девять. Очень много. Мне позволяли одного, а тут – пожалуйста. Хочешь - жену бери, хочешь - собаку. Жена в тренерском штабе – сильнейший перегиб, который, на мой взгляд, недопустим. Это обесценивает работу реальных специалистов. В ЦСКА клуб всегда был больше, чем кто-либо. Сейчас у меня создалось впечатление, что все пошли на поводу у Челестини. Не дай бог будет увольнение, я этого не желаю, но представляете, сколько будет неустоек?" - не так давно рассуждал Слуцкий на YouTube-канале "Это футбол, брат".