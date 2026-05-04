Рейтинг@Mail.ru
ЦСКА уволил тренера за два дня до дерби со "Спартаком". Погорячились? - РИА Новости Спорт, 04.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
11:25 04.05.2026 (обновлено: 12:09 04.05.2026)
ЦСКА уволил тренера за два дня до дерби со "Спартаком". Погорячились?

ПФК ЦСКА объявил об увольнении Фабио Челестини

© Фото : ПФК ЦСКАФабио Челестини
Фабио Челестини - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
© Фото : ПФК ЦСКА
Читать в
MaxДзен
Корреспондент РИА Новости Спорт Иван Орехов
Иван Орехов
Редактор-корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалы
РИА Новости Спорт – о самой громкой отставке в Российской премьер-лиге (РПЛ) в нынешнем году.

Громыхнули с заявлением армейцы

В понедельник московский ЦСКА уволил главного тренера команды швейцарца Фабио Челестини. Для многих ожидаемо: в субботу "красно-синие" дома проиграли петербургскому "Зениту" (1:3) в рамках 28-го тура чемпионата России, и специалист более получаса не появлялся на послематчевой пресс-конференции. Журналисты тогда связали это с серьезным разговором в раздевалке… Как оказалось, догадки оказались близкими к истине.
«

"Клуб и швейцарский специалист расторгли контракт по соглашению сторон. Мы благодарим Фабио Челестини за выигранный Суперкубок, яркий футбол и эмоции 2025 года, за веру и развитие воспитанников клуба".

Логотип ПФК ЦСКА
Официальное заявление ПФК ЦСКА
Отмечается, что вместе с Челестини тренерский штаб покинули Манель Экспосито, Хосе Блеса, Хавьер Нойя, Габриэле Багаттини и Паоло Фаваретто. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Дмитрий Игдисамов, ранее руководивший армейской "молодежкой".
Игорь Дивеев - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
Гол Дивеева ЦСКА и камбэк "Зенита": у "Краснодара" нет права на ошибку!
2 мая, 21:05

Что пошло не так?

Обратим внимание на турнирную таблицу, в которой армейцы с 45 очками занимают шестое место и не имеют никаких шансов даже на бронзу. Но ведь начиналось все хорошо: с 50-летним Челестини, который пришел в ЦСКА после неожиданного ухода серба Марко Николича, команда в июле победила "Краснодар" и взяла Суперкубок России. Да и в чемпионате до 12-го тура удавалось лидировать, а к 18-му — держаться в тройке и всерьез претендовать на медали.
Но после зимнего перерыва "красно-синих" будто подменили:
  • после возвращения российского футбола из зимней спячки ЦСКА провел в чемпионате/Кубке страны 13 матчей, в которых было четыре победы при шести поражениях (особенно удручают два разгрома от "Краснодара" и "Динамо" плюс сенсационный проигрыш аутсайдеру лиги "Сочи");
  • в последних пяти матчах национального первенства у ЦСКА ноль побед и всего три набранных очка из 15 возможных;
  • по количеству набранных очков после рестарта РПЛ армейцы занимают катастрофическое 14-е место.
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкГлавный тренер ЦСКА Фабио Челестини
Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини
Статистика кошмарная. Но еще усугубляет ситуацию и тот факт, что Фабио в марте разругался с одним из лидеров команды Виктором Мойзесом. ЦСКА тогда встал на сторону тренера и применил наказание дисциплинарного характера в отношении защитника. Мойзес тренировался отдельно от команды и вернулся к работе с основой только после извинений перед Челестини.

Шанс спасти сезон есть

В среду ЦСКА сыграет со "Спартаком" в Тушине в финале пути регионов Кубка России. Победитель матча получит путевку в суперфинал турнира: в июне в Лужниках один из московских клубов будет биться за трофей с триумфатором пары "Краснодар" — "Динамо".
И руководство ЦСКА решило пойти ва-банк: увольнением тренера, провалившегося в армейской команде, оно хочет встряхнуть своих футболистов перед "дерби всея Руси". Сработает ли этот ход, узнаем в среду (начало матча — в 20:00).
Фабио Челестини - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
Масалитин раскритиковал ЦСКА за отсутствие плана Б после ухода Челестини
11:36

Кто заменит Челестини?

Допускаем, что поиски нового главного тренера начнутся уже после окончания сезона. И будут эти поиски очень интересными, учитывая то количество интересных кандидатур, на которых может положить глаз ЦСКА. Есть зажегший в "Балтике" Андрей Талалаев, сидящие без работы Василий Березуцкий и Сергей Игнашевич... А может, сегодняшний именинник Леонид Слуцкий заскучает по родине и вернется из Китая на помощь бывшему клубу, с которым трижды становился чемпионом России?
«

"Есть такие тренеры, которые получают больше власти, чем надо, пытаются впихнуть все: помощников, селекцию. Конечно, это заканчивается провалом. Вы знаете количество помощников Челестини, которых он привел в ЦСКА? По-моему, девять. Очень много. Мне позволяли одного, а тут – пожалуйста. Хочешь - жену бери, хочешь - собаку. Жена в тренерском штабе – сильнейший перегиб, который, на мой взгляд, недопустим. Это обесценивает работу реальных специалистов. В ЦСКА клуб всегда был больше, чем кто-либо. Сейчас у меня создалось впечатление, что все пошли на поводу у Челестини. Не дай бог будет увольнение, я этого не желаю, но представляете, сколько будет неустоек?" - не так давно рассуждал Слуцкий на YouTube-канале "Это футбол, брат".

Ждем первых инсайдов.
Форвард сборной России Антон Заболотный - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
Футболиста "Спартака" поймали на допинге. Это конец карьеры Заболотного?
Вчера, 22:00
 
ФутболСпортАвторы РИА Новости СпортМатериалы РИА СпортПФК ЦСКАФабио ЧелестиниСпартак МоскваЗенитРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Кубок России по футболу
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    04.05 16:30
    Авангард
    Локомотив
  • Футбол
    04.05 17:00
    Урал
    Шинник
  • Футбол
    04.05 17:00
    Челси
    Ноттингем Форрест
  • Баскетбол
    04.05 17:30
    Уралмаш
    Зенит
  • Футбол
    04.05 19:30
    Арсенал Тула
    Ротор
  • Футбол
    04.05 19:30
    Кремонезе
    Лацио
  • Футбол
    04.05 21:45
    Рома
    Фиорентина
  • Футбол
    04.05 22:00
    Севилья
    Реал Сосьедад
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала