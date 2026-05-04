Чехия ужесточит наказание за жестокое обращение с животными

ПРАГА, 4 мая – РИА Новости. Правительство Чехии одобрило поправку к закону, предусматривающему наказание за жестокое обращение с животными, увеличив его с шести месяцев тюремного заключения до одного года, а местные власти будут обязаны заботиться о брошенных домашних животных, сообщил в понедельник первый вице-премьер Карел Гавличек.
"Правительство республики поддержало предложение группы депутатов об ужесточении наказаний за жестокое обращение с животными. Вместо шести месяцев тюремного заключения теперь таким людям грозит как минимум один год тюрьмы", - сказал Гавличек журналистам.
При этом правительство, по словам Гавличека, хочет обязать местные власти обеспечить за свой счет заботу о брошенных домашних животных, если они не являются дикими и никто к ним не проявляет интерес.