Чехия ужесточит наказание за жестокое обращение с животными

ПРАГА, 4 мая – РИА Новости. Правительство Чехии одобрило поправку к закону, предусматривающему наказание за жестокое обращение с животными, увеличив его с шести месяцев тюремного заключения до одного года, а местные власти будут обязаны заботиться о брошенных домашних животных, сообщил в понедельник первый вице-премьер Карел Гавличек.