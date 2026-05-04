Археолог Бутягин сообщил, что его уголовное преследование не закончилось

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая - РИА Новости. Археолог Александр Бутягин сообщил, что его уголовное преследование не закончилось, несмотря на прекращение ареста по требованию Украины на территории Польши.
"Ничего не закончено. Просто прекращен как бы мой арест по требованию Украины на территории Польши. Ну если, допустим, сейчас у меня возникнет такая странная идея - снова поехать в Польшу, они снова меня по тому же запросу или по новому тут же арестуют. Ничего не закончилось в этом смысле", - сказал он журналистам.
Российский ученый, представитель музея Эрмитаж Бутягин был задержан в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Украины за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму. В марте варшавский окружной суд огласил решение о юридической допустимости его экстрадиции. После этого защита Бутягина подала апелляцию на решение Окружного суда Варшавы, которая так и не была рассмотрена. На прошлой неделе россиянин был освобожден из польской тюрьмы в результате обмена заключенными между Польшей и Белоруссией. Бутягин вернулся в Петербург ранним утром 1 мая.