Рейтинг@Mail.ru
Пиотровский назвал задержание Бутягина частью большой политической кампании - РИА Новости, 04.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:44 04.05.2026 (обновлено: 12:47 04.05.2026)
Пиотровский назвал задержание Бутягина частью большой политической кампании

Пиотровский: задержание Бутягина это часть большой политической кампании

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкАрхеолог Александр Бутягин отвечает на вопросы журналистов на пресс-конференции в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге
Археолог Александр Бутягин отвечает на вопросы журналистов на пресс-конференции в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Археолог Александр Бутягин отвечает на вопросы журналистов на пресс-конференции в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский назвал задержание Бутягина частью большой политической кампании, включающей введение санкций против российских ученых.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Задержание в Польше археолога Александра Бутягина является частью большой политической кампании, включающей и введение санкций против российских ученых, сообщил гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский.
"Мы понимаем, что "операция Бутягин" является частью большой политической кампании, выразившейся, в частности, и в введении санкций против известных российских учёных, руководителей крупнейших археологических институций России", - сказал Пиотровский, слова которого приводит пресс-служба государственного музея.
Российский ученый, представитель музея Эрмитаж Бутягин был задержан в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Украины за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму. В марте варшавский окружной суд огласил решение о юридической допустимости его экстрадиции. После этого защита Бутягина подала апелляцию на решение Окружного суда Варшавы, которая так и не была рассмотрена. Во вторник россиянин был освобожден из польской тюрьмы в результате обмена заключенными на белорусско-польской границе.
Бутягин вернулся в Петербург ранним утром в пятницу.
Александр Бутягин - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
Археолог Бутягин рассказал, что собирается делать после освобождения
1 мая, 09:52
 
ПольшаАлександр БутягинМихаил Пиотровский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала