В Эрмитаже назвали задержание Бутягина страшным прецедентом

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Задержание в Польше российского археолога Александра Бутягина является "страшным прецедентом" с применением силы для решения вопросов, касающихся научного спора, заявила пресс-служба Эрмитажа.
"Из этой истории следуют несколько важных выводов... Создан страшный прецедент и соблазн: применять силовые действия для решения споров, связанных с научным изучением памятников культурного наследия", - говорится в сообщении.
Представитель музея Эрмитаж Бутягин был задержан в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Украины за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму. В марте варшавский окружной суд огласил решение о юридической допустимости его экстрадиции. После этого защита Бутягина подала апелляцию на решение Окружного суда Варшавы, которая так и не была рассмотрена. В начале прошлой недели россиянин был освобожден из польской тюрьмы в результате обмена заключенными на белорусско-польской границе.
Бутягин вернулся в Петербург ранним утром 1 мая.