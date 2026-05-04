11:21 04.05.2026 (обновлено: 11:34 04.05.2026)
В Эрмитаже назвали задержание Бутягина страшным прецедентом

© РИА Новости / ФСБ РФ | Перейти в медиабанкУченый Александр Бутягин после обмена на одного из офицеров внешней разведки Молдавии
Ученый Александр Бутягин после обмена на одного из офицеров внешней разведки Молдавии
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Задержание в Польше российского археолога Александра Бутягина является "страшным прецедентом", заявили в Эрмитаже.
  • Бутягин был задержан в Польше по запросу Украины за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму и освобожден в результате обмена заключенными.
  • Он вернулся в Петербург 1 мая.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Задержание в Польше российского археолога Александра Бутягина является "страшным прецедентом" с применением силы для решения вопросов, касающихся научного спора, заявила пресс-служба Эрмитажа.
«
"Из этой истории следуют несколько важных выводов... Создан страшный прецедент и соблазн: применять силовые действия для решения споров, связанных с научным изучением памятников культурного наследия", - говорится в сообщении.
Представитель музея Эрмитаж Бутягин был задержан в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Украины за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму. В марте варшавский окружной суд огласил решение о юридической допустимости его экстрадиции. После этого защита Бутягина подала апелляцию на решение Окружного суда Варшавы, которая так и не была рассмотрена. В начале прошлой недели россиянин был освобожден из польской тюрьмы в результате обмена заключенными на белорусско-польской границе.
Бутягин вернулся в Петербург ранним утром 1 мая.
