Пиотровский раскрыл, кто подставил Бутягина под операцию спецслужб в Польше

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая — РИА Новости. Псевдодрузья освобожденного из польской тюрьмы российского археолога Александра Бутягина подставили его под операцию европейских спецслужб, заманив его в привлекательный тур, считает генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.
"Государственный Эрмитаж не благодарит тех псевдодрузей нашего товарища, которые заманили его в привлекательный тур и подставили под операцию европейских спецслужб. Мы удивлены полным отсутствием благородства в действиях польских правоохранительных органов. Эрмитаж не благодарит европейские учреждения культуры, которые не захотели откликнуться на просьбы о защите прав человека и ученого, обращенные к ним общественными организациями России и Эрмитажем", — сказал Пиотровский журналистам.
Российский ученый, представитель музея Эрмитаж Бутягин был задержан в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Украины за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму. В марте Варшавский окружной суд огласил решение о юридической допустимости его экстрадиции. На прошлой неделе россиянин был освобожден из польской тюрьмы в результате обмена заключенными между Польшей и Белоруссией. Бутягин вернулся в Петербург ранним утром 1 мая.