20:43 04.05.2026
В Бразилии ужесточили наказание за кражу мобильника, планшета или ноутбука

Бразильские полицейские. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти Бразилии ужесточили наказание за кражу мобильного телефона, планшета или ноутбука.
  • Теперь за такое преступление грозит тюремное заключение сроком от четырех до десяти лет и штраф.
  • Раньше срок наказания составлял от года до четырех лет.
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 4 мая - РИА Новости. Власти Бразилии ужесточили наказание за кражу мобильного телефона, теперь преступники могут получить до 10 лет тюрьмы, сообщило правительство страны.
"Кража телефона, планшета или ноутбука влечет за собой тюремное заключение сроком от четырех до десяти лет и штраф", - говорится в сообщении.

Ранее срок наказания составлял от года до четырех лет. Но зачастую тюремный срок заменялся альтернативными видами наказания.
Кража мобильного телефона - один из самых распространенных видов преступления в Бразилии и других странах Латинской Америки.
Согласно данным Бразильской государственной службы безопасности, в 2024 году в стране было украдено более 900 000 мобильных телефонов, а процент возврата очень низок - всего 8%.
Одним из факторов, объясняющих рост числа краж мобильных телефонов, является доступ преступников к банковским приложениям.
Новый закон также позволяет рассматривать кражу мобильных телефонов с целью получения доступа к банковским счетам жертвы как два отдельных правонарушения, наказания за которые могут быть объединены.
