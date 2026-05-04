В Бразилии ужесточили наказание за кражу мобильника

Краткий пересказ от РИА ИИ Власти Бразилии ужесточили наказание за кражу мобильного телефона, планшета или ноутбука.

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 4 мая - РИА Новости. Власти Бразилии ужесточили наказание за кражу мобильного телефона, теперь преступники могут получить до 10 лет тюрьмы, сообщило правительство страны.

« "Кража телефона, планшета или ноутбука влечет за собой тюремное заключение сроком от четырех до десяти лет и штраф", - говорится в сообщении.

Ранее срок наказания составлял от года до четырех лет. Но зачастую тюремный срок заменялся альтернативными видами наказания.

Кража мобильного телефона - один из самых распространенных видов преступления в Бразилии и других странах Латинской Америки

Согласно данным Бразильской государственной службы безопасности, в 2024 году в стране было украдено более 900 000 мобильных телефонов, а процент возврата очень низок - всего 8%.

Одним из факторов, объясняющих рост числа краж мобильных телефонов, является доступ преступников к банковским приложениям.