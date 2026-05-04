В Белгороде и области сбили украинские БПЛА

БЕЛГОРОД, 4 мая - РИА Новости. Система ПВО сбила воздушные цели ВСУ над Белгородом, Белгородским и Шебекинским округами, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Над Белгородом, Белгородским и Шебекинским округами сработала наша система ПВО – сбиты воздушные цели противника. Предварительно, пострадавших нет", - написал он в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что информация о последствиях на данный момент не поступала.
