РЭЦ приглашает российских экспортеров на бизнес-миссию в Гонконг

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ) проведет международную деловую миссию в сфере потребительских товаров в Гонконге 15-16 сентября, говорится в пресс-релизе РЭЦ.

"15-16 сентября 2026 года Российский экспортный центр проведет международную деловую миссию в сфере потребительских товаров в Гонконге, одном из крупнейших финансовых центров мира", - указано в приглашении РЭЦ.

К участию приглашаются компании агропромышленного комплекса, производители товаров повседневного спроса и косметической продукции, а также представители туристической отрасли, строительных компаний и организаций в сфере технологических инноваций.

РЭЦ полностью финансирует аренду конференц-зала для проведения деловых встреч. Центр также оплачивает административные расходы и организацию мероприятия. Эти расходы включают разработку плана на основе анализа целевой аудитории, администрирование площадки и техническую работу. Кроме того, РЭЦ берет на себя затраты по привлечению иностранных покупателей и организации переговоров с ними. При этом встречи российских экспортеров с иностранными покупателями будут проведены только при наличии обоюдного согласия.

Участники самостоятельно оплачивают транспорт и командировочные расходы своих сотрудников.

Для подачи заявки компании должны иметь усиленную квалифицированную электронную подпись с возможностью подписания документов в веб-браузере. Также необходимо пройти авторизацию в личном кабинете на платформе "Мой экспорт". После получения уведомления о результате рассмотрения участник подписывает соглашение об участии также через личный кабинет.

К компаниям предъявляются следующие требования: организация или индивидуальный предприниматель должны быть зарегистрированы в установленном порядке, участник не должен иметь просроченной задолженности по налогам и сборам.

Регистрация на бизнес-миссию в Гонконге завершится 17 июля.