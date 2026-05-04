РЭЦ приглашает российских экспортеров на бизнес-миссию в Гонконг

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ) проведет международную деловую миссию в сфере потребительских товаров в Гонконге 15-16 сентября, говорится в пресс-релизе РЭЦ.
К участию приглашаются компании агропромышленного комплекса, производители товаров повседневного спроса и косметической продукции, а также представители туристической отрасли, строительных компаний и организаций в сфере технологических инноваций.
РЭЦ полностью финансирует аренду конференц-зала для проведения деловых встреч. Центр также оплачивает административные расходы и организацию мероприятия. Эти расходы включают разработку плана на основе анализа целевой аудитории, администрирование площадки и техническую работу. Кроме того, РЭЦ берет на себя затраты по привлечению иностранных покупателей и организации переговоров с ними. При этом встречи российских экспортеров с иностранными покупателями будут проведены только при наличии обоюдного согласия.
Участники самостоятельно оплачивают транспорт и командировочные расходы своих сотрудников.
Для подачи заявки компании должны иметь усиленную квалифицированную электронную подпись с возможностью подписания документов в веб-браузере. Также необходимо пройти авторизацию в личном кабинете на платформе "Мой экспорт". После получения уведомления о результате рассмотрения участник подписывает соглашение об участии также через личный кабинет.
К компаниям предъявляются следующие требования: организация или индивидуальный предприниматель должны быть зарегистрированы в установленном порядке, участник не должен иметь просроченной задолженности по налогам и сборам.
Регистрация на бизнес-миссию в Гонконге завершится 17 июля.
Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ), в который также входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ("Эксар"), Российской экспортно-импортный банк (Росэксимбанк) и "Школа экспорта", является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ). Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт".