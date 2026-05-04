Путин поручил утвердить стратегию развития биоэкономики в России
16:38 04.05.2026 (обновлено: 17:18 04.05.2026)
Путин поручил утвердить стратегию развития биоэкономики в России до 2036 года

Президент Владимир Путин. Архивное фото
  • Путин поручил правительству утвердить Стратегию долгосрочного развития биоэкономики в России на период до 2036 года.
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Владимир Путин поручил правительству утвердить Стратегию долгосрочного развития биоэкономики в России.
"Утвердить Стратегию <...> на период до 2036 года и дальнейшую перспективу, а также привести в соответствие с ней документы стратегического планирования", — говорится на сайте Кремля.
Срок исполнения — 1 июня. Ответственный — премьер-министр Михаил Мишустин.
Другие поручения президента:
  • обеспечить поэтапное увеличение финансирования нацпроекта по биоэкономике;
  • принять меры по поддержке отечественного биотехнологического приборостроения;
  • увеличить число бюджетных мест по специальностям, связанным с биоэкономикой;
  • собрать рабочую группу по применению ядерных технологий в области медицины;
  • изучить вопрос создания биоэкопоселений вдоль Трансарктического транспортного коридора;
  • представить предложения по развитию и защите внутреннего рынка биотехнологий.
