Над Рязанской областью за день уничтожили два украинских дрона

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Над Рязанской областью в течение понедельника были уничтожены два украинских дрона.
- Ночью над регионом также были сбиты два беспилотника.
РЯЗАНЬ, 4 мая - РИА Новости. Ещё два БПЛА были сбиты в течение понедельника над территорией Рязанской области, пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор региона Павел Малков.
Утром в понедельник губернатор сообщал, что ночью над регионом сбили два беспилотника.
«
"Сегодня в течение дня средствами ПВО над территорией Рязанской области сбиты два БПЛА. Пострадавших и повреждений нет, работают оперативные службы", - написал Малков на платформе "Макс".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18