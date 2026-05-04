ПВО сбила около 20 беспилотников в Ростовской области

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Около 20 беспилотных летательных аппаратов уничтожены минувшей ночью в шести районах Ростовской области, данные о пострадавших не поступали, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожены около двух десятков БПЛА в шести районах области. Атаке подверглись Чертковский, Миллеровский, Шолоховский, Каменский, Кашарский, Боковский районы. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала", - написал Слюсарь в канале на платформе "Макс".
Глава региона добавил, что беспилотная опасность сохраняется.