Силы ПВО отразили атаку еще одного дрона, летевшего на Москву

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО отразили атаку дрона, летевшего на Москву.
- Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Отражена атака одного БПЛА, летевшего на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.
"Отражена атака одного БПЛА, летевшего на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", - написал Собянин в канале на платформе "Макс".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18