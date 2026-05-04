"Зенит" вышел в полуфинал Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Петербургский "Зенит" обыграл екатеринбургский "Уралмаш" в четвертом матче четвертьфинальной серии плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ и вышел в следующий раунд.
Серия до трех побед завершилась победой "Зенита" со счетом 3-1. Таким образом, стали известны все полуфинальные пары:
УНИКС (Казань) - "Зенит" (Санкт-Петербург").
ЦСКА (Москва) - "Локомотив-Кубань" (Краснодар).
Четверка полуфиналистов Единой лиги ВТБ остается неизменной шестой сезон подряд. Полуфинальные серии пройдут до четырех побед. Действующим победителем Единой лиги ВТБ является ЦСКА.