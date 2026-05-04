Рейтинг@Mail.ru
"Зенит" вышел в полуфинал Единой лиги ВТБ - РИА Новости Спорт, 04.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
19:32 04.05.2026
"Зенит" вышел в полуфинал Единой лиги ВТБ

"Зенит" в третий раз обыграл "Уралмаш" и вышел в полуфинал Единой лиги ВТБ

© Официальный сайт БК "Зенит"Андре Роберсон
Андре Роберсон - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
© Официальный сайт БК "Зенит"
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Петербургский «Зенит» обыграл екатеринбургский «Уралмаш» в четвертом матче четвертьфинальной серии плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ.
  • Серия до трех побед завершилась победой «Зенита» со счетом 3-1, и таким образом «Зенит» вышел в полуфинал.
  • Полуфинальные пары: УНИКС (Казань) — «Зенит» (Санкт-Петербург), ЦСКА (Москва) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар).
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Петербургский "Зенит" обыграл екатеринбургский "Уралмаш" в четвертом матче четвертьфинальной серии плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ и вышел в следующий раунд.
Встреча, которая прошла в понедельник в Екатеринбурге, завершилась победой гостей со счетом 78:61 (19:14, 23:23, 18:18, 18:6). В составе "Зенита" 15 очков набрал Трент Фрэйзер. У "Уралмаша" 12 очков заработал Гарретт Нэвелс.
Серия до трех побед завершилась победой "Зенита" со счетом 3-1. Таким образом, стали известны все полуфинальные пары:
УНИКС (Казань) - "Зенит" (Санкт-Петербург").
ЦСКА (Москва) - "Локомотив-Кубань" (Краснодар).
Четверка полуфиналистов Единой лиги ВТБ остается неизменной шестой сезон подряд. Полуфинальные серии пройдут до четырех побед. Действующим победителем Единой лиги ВТБ является ЦСКА.
Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА (Москва) - Локомотив-Кубань (Краснодар) - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
Баскетболисты "Локомотива-Кубани" вышли в полуфинал Единой лиги ВТБ
3 мая, 17:28
 
БаскетболЗенит (Санкт-Петербург)УралмашЦСКАЕдиная лига ВТБ
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Авангард
    Локомотив
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Урал
    Шинник
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Ноттингем Форрест
    1
    3
  • Баскетбол
    Завершен
    Уралмаш
    Зенит
    61
    78
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал Тула
    Ротор
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Кремонезе
    Лацио
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Фиорентина
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Севилья
    Реал Сосьедад
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала