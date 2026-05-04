Посольство прокомментировало высылку российских дипломатов из Австрии

ВЕНА, 4 мая - РИА Новости. Российская сторона приняла к сведению решение МИД Австрии объявить сотрудников российского посольства и постпредства при ОБСЕ персонами нон грата, считает этот шаг возмутительным, говорится в заявлении посольства РФ в Вене.