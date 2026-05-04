Посольство прокомментировало высылку российских дипломатов из Австрии
13:16 04.05.2026 (обновлено: 13:34 04.05.2026)
Посольство прокомментировало высылку российских дипломатов из Австрии

Посольство РФ назвало решение Австрии выслать часть дипломатов возмутительным

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПосольство Российской Федерации и русская православная церковь Святого Николая в Вене
Посольство Российской Федерации и русская православная церковь Святого Николая в Вене. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российское посольство назвало решение МИД Австрии объявить сотрудников дипмиссии и постпредства при ОБСЕ персонами нон грата возмутительным и категорически неприемлемым.
  • Доказательств якобы совершенных нарушений Венской конвенции Москве не предоставили, добавили там.
ВЕНА, 4 мая - РИА Новости. Российская сторона приняла к сведению решение МИД Австрии объявить сотрудников российского посольства и постпредства при ОБСЕ персонами нон грата, считает этот шаг возмутительным, говорится в заявлении посольства РФ в Вене.
"Приняли к сведению возмутительное решение МИД Австрии объявить сотрудников российского посольства и постоянного представительства при ОБСЕ персонами нон грата. Считаем очередной недружественный шаг австрийских властей ничем не оправданным, исключительно политически мотивированным и категорически неприемлемым", - говорится в заявлении, опубликовав официальном канале диппредставительства в Telegram.
Российская сторона добавила, что, как и в предыдущих подобных случаях, Москве не представили "никаких свидетельств, а тем более доказательств якобы имевших место нарушений Венской конвенции о дипломатических сношениях".
