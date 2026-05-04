Посольство России: Москва жестко отреагирует на высылку дипломатов из Вены

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Австрия объявила российских дипломатов персонами нон грата.
- Посольство РФ в Вене заявило, что Москва жестко отреагирует на высылку дипломатов.
ВЕНА, 4 мая - РИА Новости. На решение Австрией об объявлении российских дипломатов персонами нон грата последует жесткая реакция Москвы, заявило посольство РФ в Вене.
"Жесткая реакция Москвы на эти абсолютно бездумные действия австрийской стороны безусловно последует. Вся ответственность за дальнейшее ухудшение и без того находящихся на самом низком в современной истории уровне двусторонних отношений в полной мере ложится на Вену", - говорится в заявлении, опубликованном в официальном канале посольства РФ в Telegram.