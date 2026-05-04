"Авангард" – "Локомотив": смотреть онлайн плей-офф КХЛ 4 мая

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Омский "Авангард" и ярославский "Локомотив" проведут шестой матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина. После пяти игр "Авангард" ведет в серии со счетом 3:2.
Во сколько начало
Встреча состоится 4 мая и начнется в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Закончен в OT
10:24 • Василий Пономарев
(Дамир Шарипзянов)
00:14 • Максим Лажуа
19:27 • Максим Шалунов
19:49 • Максим Шалунов
36:10 • Рушан Рафиков