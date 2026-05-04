В Белгородской области при атаках ВСУ погиб человек, семеро ранены

"Поселок Красная Яруга подвергся ракетному обстрелу. Пострадали трое, в том числе 10-летний ребенок. В тяжелом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой и закрытой травмой груди в Краснояружскую ЦРБ доставлена женщина. После оказания помощи она доставляется в областную клиническую больницу. Еще у одной женщины баротравма, от госпитализации она отказалась, лечение будет проходить в амбулаторных условиях. Ее 10-летнего сына, который также получил баротравму, бригада скорой доставляет в детскую областную клиническую больницу", - сообщил Гладков.