В Белгородской области при атаках ВСУ погиб человек, семеро ранены

БЕЛГОРОД, 4 мая - РИА Новости. Мирный житель погиб, еще семеро, в том числе 10-летний ребенок и боец "Орлана", ранены в результате атак ВСУ в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
22 июня 2022, 17:18
Губернатор уточнил, что в Шебекинском округе в поселке Батрацкая Дача мужчина получил тяжелые ранения в результате атаки беспилотника и, несмотря на усилия медиков, скончался. Он выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего. В Шебекино FPV-дрон атаковал территорию предприятия, в результате чего двое мужчин получили травмы и были доставлены в Шебекинскую ЦРБ для оказания помощи.
В Грайворонском округе, по данным главы региона, в селе Казачья Лисица женщина пострадала при ракетном обстреле и была доставлена в Грайворонскую ЦРБ с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями. В Грайвороне ранен боец "Орлана" при детонации дрона, он обратился в Грайворонскую ЦРБ и продолжит лечение амбулаторно.
"Поселок Красная Яруга подвергся ракетному обстрелу. Пострадали трое, в том числе 10-летний ребенок. В тяжелом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой и закрытой травмой груди в Краснояружскую ЦРБ доставлена женщина. После оказания помощи она доставляется в областную клиническую больницу. Еще у одной женщины баротравма, от госпитализации она отказалась, лечение будет проходить в амбулаторных условиях. Ее 10-летнего сына, который также получил баротравму, бригада скорой доставляет в детскую областную клиническую больницу", - сообщил Гладков.