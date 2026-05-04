Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области при атаках ВСУ погиб человек, семеро ранены - РИА Новости, 04.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:43 04.05.2026 (обновлено: 15:55 04.05.2026)
В Белгородской области при атаках ВСУ погиб человек, семеро ранены

Под Белгородом при атаках ВСУ погиб человек, семеро ранены, включая ребенка

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Белгородской области при атаках ВСУ погиб мирный житель.
  • Еще семеро человек, в том числе 10-летний ребенок и боец подразделения "Орлан", получили ранения.
БЕЛГОРОД, 4 мая - РИА Новости. Мирный житель погиб, еще семеро, в том числе 10-летний ребенок и боец "Орлана", ранены в результате атак ВСУ в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Три муниципалитета подверглись террористическим ударам со стороны ВСУ. Погиб мирный житель. Еще семеро, в том числе 10-летний ребенок и боец подразделения "Орлан", получили различные ранения", - написал Гладков в своем канале на платформе "Макс".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Губернатор уточнил, что в Шебекинском округе в поселке Батрацкая Дача мужчина получил тяжелые ранения в результате атаки беспилотника и, несмотря на усилия медиков, скончался. Он выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего. В Шебекино FPV-дрон атаковал территорию предприятия, в результате чего двое мужчин получили травмы и были доставлены в Шебекинскую ЦРБ для оказания помощи.
В Грайворонском округе, по данным главы региона, в селе Казачья Лисица женщина пострадала при ракетном обстреле и была доставлена в Грайворонскую ЦРБ с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями. В Грайвороне ранен боец "Орлана" при детонации дрона, он обратился в Грайворонскую ЦРБ и продолжит лечение амбулаторно.
"Поселок Красная Яруга подвергся ракетному обстрелу. Пострадали трое, в том числе 10-летний ребенок. В тяжелом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой и закрытой травмой груди в Краснояружскую ЦРБ доставлена женщина. После оказания помощи она доставляется в областную клиническую больницу. Еще у одной женщины баротравма, от госпитализации она отказалась, лечение будет проходить в амбулаторных условиях. Ее 10-летнего сына, который также получил баротравму, бригада скорой доставляет в детскую областную клиническую больницу", - сообщил Гладков.
Карта военных учений - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
Силы ПВО уничтожили два беспилотника, летевших на Москву
Вчера, 15:46
 
Белгородская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала