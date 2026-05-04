МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Мирный житель ранен в результате атаки дрона ВСУ в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"ВСУ с помощью дрона-камикадзе атаковали поселок Вербовка Стародубского муниципального округа. В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранен мирный житель. Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал Богомаз на платформе "Макс".
Работают оперативные и экстренные службы, добавил он.