19:33 04.05.2026 (обновлено: 19:38 04.05.2026)
Мирный житель ранен в результате атаки дрона ВСУ в Брянской области

Богомаз: мирный житель ранен в результате атаки дрона ВСУ в Брянской области

04.05.2026
Брянск. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мирный житель ранен в результате атаки дрона ВСУ в Брянской области.
  • Атака произошла в поселке Вербовка Стародубского муниципального округа.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Мирный житель ранен в результате атаки дрона ВСУ в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"ВСУ с помощью дрона-камикадзе атаковали поселок Вербовка Стародубского муниципального округа. В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранен мирный житель. Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал Богомаз на платформе "Макс".
Работают оперативные и экстренные службы, добавил он.
Брянская областьАлександр БогомазПроисшествия
 
 
