Семья Жучкова рассказала о причинах смерти артиста

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший солист группы «Земляне» Юрий Жучков скончался 2 мая в возрасте 67 лет.
- Причиной смерти артиста стала сердечная недостаточность.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Причиной смерти бывшего солиста группы "Земляне" Юрия Жучкова стала сердечная недостаточность, сообщили РИА Новости в семье артиста.
Жучков скончался 2 мая в возрасте 67 лет.
"В заключении написали "сердечная недостаточность". К сожалению, возраст дает осложнения", - сказала собеседница агентства.
Жучков родился в Барнауле. Учился в музыкальной школе по классу баяна и в Институте культуры. В 1986 году начал работать в группе "Земляне". После того, как группа распалась, вернулся в Барнаул и основал коллектив "Восточный экспресс".