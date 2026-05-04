Артиллеристы "Севера" уничтожили опорный пункт ВСУ в Харьковской области

КУРСК, 4 мая - РИА Новости. Расчет пушки "Гиацинт-Б" российской группировки войск "Север" уничтожил опорный пункт ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости командир орудия с позывным "Вьюга".
"Артиллерийские расчеты группировки войск "Север" активно уничтожают опорные пункты, блиндажи и пункты управления БПЛА противника на линии боевого соприкосновения. В результате прямых попаданий были разрушены укрепления и места проживания живой силы ВСУ", - сообщил командир.
Он уточнил, что расчет открыл огонь в течение считанных минут после обнаружения цели.
"Артиллеристы работают на орудии уже не первый год. Накопленный опыт позволяет довести до автоматизма каждое действие, а знание тактико-технических характеристик вооружения - проводить необходимое обслуживание и модернизацию, не покидая огневых позиций", - пояснил "Вьюга".