Глава ЕК не упомянула тему поддержки Украины на саммите в Армении

БРЮССЕЛЬ, 4 мая - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не упомянула традиционную для Брюсселя тему поддержки Украины в числе главных в повестке восьмого по счету саммита европейского политического сообщества в Армении.
"Мы обсудим европейское сотрудничество, в частности, в трех областях. Первое - это энергия… Вторая тема, в которой нам нужно больше европейской независимости, - это оборона и безопасность… И третий элемент - это тема надежных цепочек поставок", - сказала глава ЕК.
Трансляция приездов лидеров на встречу велась на сайте Еврокомиссии.
По словам фон дер Ляйен, Европа должна наращивать свой оборонный потенциал. "Существует огромное количество денег, доступных для инвестирования. Нам нужно ускорить процесс производства военной продукции", - отметила глава Еврокомиссии.