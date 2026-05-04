Глава ЕК не упомянула тему поддержки Украины на саммите в Армении - РИА Новости, 04.05.2026
10:00 04.05.2026
Глава ЕК не упомянула тему поддержки Украины на саммите в Армении

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не упомянула тему поддержки Украины в числе главных в повестке саммита европейского политического сообщества в Армении.
  • На саммите обсуждались три основные темы: энергия, оборона и безопасность, а также надежные цепочки поставок.
  • Урсула фон дер Ляйен отметила, что Европа должна ускорить процесс производства военной продукции и наращивать свой оборонный потенциал.
БРЮССЕЛЬ, 4 мая - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не упомянула традиционную для Брюсселя тему поддержки Украины в числе главных в повестке восьмого по счету саммита европейского политического сообщества в Армении.
"Мы обсудим европейское сотрудничество, в частности, в трех областях. Первое - это энергия… Вторая тема, в которой нам нужно больше европейской независимости, - это оборона и безопасность… И третий элемент - это тема надежных цепочек поставок", - сказала глава ЕК.
Трансляция приездов лидеров на встречу велась на сайте Еврокомиссии.
По словам фон дер Ляйен, Европа должна наращивать свой оборонный потенциал. "Существует огромное количество денег, доступных для инвестирования. Нам нужно ускорить процесс производства военной продукции", - отметила глава Еврокомиссии.
