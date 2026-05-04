В Омске арестовали мужчин, избивших зоозащитницу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Омске арестовали двух мужчин, которые напали на зооволонтера Валерию Белову.
- Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на период следствия.
ОМСК, 4 май - РИА Новости. Куйбышевский районный суд Омска арестовал на время следствия двух мужчин, которые напали на зооволонтера Валерию Белову, после чего женщина скончалась, сообщили в объединённой пресс-службе омских судов.
«
"Филиппов вместе с соучастником Дьяковым, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на детской площадке нанесли женщине множественные удары руками и ногами", - сообщили в пресс-службе.
От госпитализации женщина отказалась, так как у нее дома находились собаки, требующие особого ухода. Позже она сообщила соцсетях об ухудшении самочувствия, 24 апреля стало известно о ее смерти. Было возбуждено уголовное дело по статье хулиганство. Оба подозреваемых были задержаны 3 мая.
"С учетом тяжести преступления, характеристиками обвиняемых, способа, времени и месте совершения ими предполагаемого преступления, степени участия в нём, возможности скрыться и помешать объективному расследованию, суд избрал меру в виде содержания под стражей на период следствия", - сообщили в пресс-службе омских судов.
Во время ранее проведенной медицинской экспертизы было выявлено, что на теле женщины не обнаружено следов насилия и телесных повреждений, повлекших смерть.
"Умерла во сне". Новый поворот в деле о гибели волонтера в Омске
28 апреля, 08:00