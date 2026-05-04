Стармер признал наличие напряженности в западном альянсе - РИА Новости, 04.05.2026
14:53 04.05.2026
Стармер признал наличие напряженности в западном альянсе

Кир Стармер признал наличие напряженности в западном альянсе

© AP Photo / Adrian Dennis — Премьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер
© AP Photo / Adrian Dennis
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Архивное фото
  • Премьер-министр Великобритании Кир Стармер признал наличие напряженности в западном альянсе.
  • Он призвал к увеличению роли Европы в НАТО и подчеркнул, что Европа отстала в развитии в области безопасности.
ЛОНДОН, 4 мая - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер признал наличие напряженности в западном альянсе и призвал к увеличению роли Европы в НАТО.
"Мы не можем отрицать, что некоторые из альянсов, на которые мы привыкли полагаться, находятся не в том состоянии, в каком мы бы хотели их видеть. В альянсах больше напряженности, чем должно быть", - заявил Стармер на пленарной сессии саммита Европейского политического сообщества в Ереване.
Он подчеркнул, что Европа на много лет отстала в развитии в области безопасности.
НАТО должен быть более сильный европейский элемент. Касательно обороны, безопасности, торговли и энергетики - всего того, что теперь используется как оружие - нам нужна гораздо более сильная Европа", - добавил премьер.
По его словам, те решения, которые западные лидеры принимают сейчас, определят то, что будет происходить в будущем в течение жизни целого поколения.
Президент США Дональд Трамп ранее выражал сомнение в способности НАТО оказать реальную помощь Соединенным Штатам, обвиняя структуру в "скверном отношении" и неэффективности в случае возникновения глобальной угрозы. Также он утверждал, что всерьез рассматривает выход из блока после отказа альянса помочь в операции против Ирана. Кроме того, американский лидер озвучивал мнение, что готов попрощаться с организацией из-за позиции других государств по вопросу контроля США над Гренландией.
