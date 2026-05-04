Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Великобритании Кир Стармер признал наличие напряженности в западном альянсе.
- Он призвал к увеличению роли Европы в НАТО и подчеркнул, что Европа отстала в развитии в области безопасности.
ЛОНДОН, 4 мая - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер признал наличие напряженности в западном альянсе и призвал к увеличению роли Европы в НАТО.
Он подчеркнул, что Европа на много лет отстала в развитии в области безопасности.
"В НАТО должен быть более сильный европейский элемент. Касательно обороны, безопасности, торговли и энергетики - всего того, что теперь используется как оружие - нам нужна гораздо более сильная Европа", - добавил премьер.
По его словам, те решения, которые западные лидеры принимают сейчас, определят то, что будет происходить в будущем в течение жизни целого поколения.
Президент США Дональд Трамп ранее выражал сомнение в способности НАТО оказать реальную помощь Соединенным Штатам, обвиняя структуру в "скверном отношении" и неэффективности в случае возникновения глобальной угрозы. Также он утверждал, что всерьез рассматривает выход из блока после отказа альянса помочь в операции против Ирана. Кроме того, американский лидер озвучивал мнение, что готов попрощаться с организацией из-за позиции других государств по вопросу контроля США над Гренландией.
В Лондоне начался суд над обвиняемыми в поджоге дома Стармера
27 апреля, 13:44