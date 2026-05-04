Рейтинг@Mail.ru
Потерявшего сознание в игре со "Спартаком" Ахметова выписали из больницы - РИА Новости Спорт, 04.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
17:49 04.05.2026 (обновлено: 17:50 04.05.2026)
Потерявшего сознание в игре со "Спартаком" Ахметова выписали из больницы

Ахметова выписали из больницы после сотрясения мозга

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкИльзат Ахметов
Ильзат Ахметов - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Ильзат Ахметов. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полузащитника самарских "Крыльев Советов" Ильзата Ахметова выписали из больницы.
  • В матче РПЛ против московского "Спартака" он получил сотрясение мозга.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Полузащитник самарских "Крыльев Советов" Ильзат Ахметов выписан из больницы после сотрясения мозга, полученного в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Спартака", сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
В пятницу в Самаре "Крылья Советов" со счетом 2:1 обыграли "Спартак" в матче 28-го тура РПЛ. На 72-й минуте встречи Ахметов столкнулся с защитником "красно-белых" Кристофером Ву и упал на поле без сознания. Врачам удалось привести 28-летнего полузащитника в чувство, затем его унесли с поля на носилках. Ахметову диагностировали сотрясение мозга.
Российская премьер-лига (РПЛ)
01 мая 2026 • начало в 17:00
Завершен
Крылья Советов
2 : 1
Спартак Москва
13‎’‎ • Фернандо Костанца (П)
78‎’‎ • Кирилл Печенин
(Сергей Бабкин)
64‎’‎ • Манфред Угальде
(Игорь Дмитриев)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Хорошие новости: Ильзата Ахметова выписали из больницы. Желаем скорейшего восстановления и возвращения на поле, Ильзат!" - отмечается в публикации.
Ахметов выступает за "Крылья Советов" на правах аренды из петербургского "Зенита". За самарцев полузащитник провел 31 матч в различных турнирах, забив два мяча и отдав восемь результативных передач.
Защитник Реала Ферлан Менди в матче с Шахтером - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
Защитник "Реала" получил пятую травму в сезоне
Вчера, 17:44
 
ФутболСпортСамараИльзат АхметовКристофер ВуКрылья СоветовЗенитРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Авангард
    Локомотив
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Урал
    Шинник
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Ноттингем Форрест
    1
    3
  • Баскетбол
    Завершен
    Уралмаш
    Зенит
    61
    78
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал Тула
    Ротор
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Кремонезе
    Лацио
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Фиорентина
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Севилья
    Реал Сосьедад
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала