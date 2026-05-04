Потерявшего сознание в игре со "Спартаком" Ахметова выписали из больницы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Полузащитника самарских "Крыльев Советов" Ильзата Ахметова выписали из больницы.
- В матче РПЛ против московского "Спартака" он получил сотрясение мозга.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Полузащитник самарских "Крыльев Советов" Ильзат Ахметов выписан из больницы после сотрясения мозга, полученного в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Спартака", сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
В пятницу в Самаре "Крылья Советов" со счетом 2:1 обыграли "Спартак" в матче 28-го тура РПЛ. На 72-й минуте встречи Ахметов столкнулся с защитником "красно-белых" Кристофером Ву и упал на поле без сознания. Врачам удалось привести 28-летнего полузащитника в чувство, затем его унесли с поля на носилках. Ахметову диагностировали сотрясение мозга.
"Хорошие новости: Ильзата Ахметова выписали из больницы. Желаем скорейшего восстановления и возвращения на поле, Ильзат!" - отмечается в публикации.
Ахметов выступает за "Крылья Советов" на правах аренды из петербургского "Зенита". За самарцев полузащитник провел 31 матч в различных турнирах, забив два мяча и отдав восемь результативных передач.
