Европейские фермеры заявили об упадке в отрасли

БРЮССЕЛЬ, 4 мая - РИА Новости. Агросектор ЕС подорван высокими ценами на удобрения и энергию из-за конфликта на Украине и кризиса на Ближнем Востоке, говорится в поступившем в РИА Новости заявлении профсоюза европейских фермеров Copa-Cogeca.
"После… Украины цены на удобрения остаются структурно высокими. Кризис на Ближнем Востоке сейчас приводит к новому росту затрат на энергию, топливо, корма, упаковку и логистику, еще больше подрывая жизнеспособность фермерских хозяйств", - указывается в документе.
Там подчеркивается, что руководство профобъединения обратилось в понедельник к министрам сельского хозяйства стран Евросоюза на неформальной встрече на Кипре с требованием немедленно принять меры поддержки аграриев.
