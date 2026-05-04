Рейтинг@Mail.ru
Европейские фермеры заявили об упадке в отрасли - РИА Новости, 04.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:26 04.05.2026
Европейские фермеры заявили об упадке в отрасли

РИА Новости: профсоюз европейских фермеров заявил о подрыве аграрного сектора

© Фото : официальный сайт EUФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
© Фото : официальный сайт EU
Флаги Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Агросектор ЕС подорван высокими ценами на удобрения и энергию из-за конфликта на Украине и кризиса на Ближнем Востоке.
  • Об это говорится в заявлении профсоюза европейских фермеров Copa-Cogeca.
БРЮССЕЛЬ, 4 мая - РИА Новости. Агросектор ЕС подорван высокими ценами на удобрения и энергию из-за конфликта на Украине и кризиса на Ближнем Востоке, говорится в поступившем в РИА Новости заявлении профсоюза европейских фермеров Copa-Cogeca.
«
"После… Украины цены на удобрения остаются структурно высокими. Кризис на Ближнем Востоке сейчас приводит к новому росту затрат на энергию, топливо, корма, упаковку и логистику, еще больше подрывая жизнеспособность фермерских хозяйств", - указывается в документе.
Там подчеркивается, что руководство профобъединения обратилось в понедельник к министрам сельского хозяйства стран Евросоюза на неформальной встрече на Кипре с требованием немедленно принять меры поддержки аграриев.
Военнослужащий ВМС США в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
"Припасы на исходе". Иран заполучил еще один козырь
24 марта, 08:00
 
В миреУкраинаБлижний ВостокКипрЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала