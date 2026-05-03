Стало известно, почему Зидан отказался возглавить "Реал"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Зинедин Зидан отказался возглавить футбольный клуб «Реал» из-за обязательств перед сборной Франции.
- Предложение в третий раз возглавить «Реал» поступило Зидану в декабре 2025 года.
- Команду в итоге возглавил Альваро Арбелоа.
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Бывший главный тренер мадридского футбольного клуба "Реал" француз Зинедин Зидан отклонил предложение вновь возглавить команду из-за обязательств перед сборной Франции, сообщает As.
По данным источника, предложение в третий раз возглавить "Реал" поступило Зидану в декабре 2025 года перед отставкой Хаби Алонсо. В итоге команду возглавил Альваро Арбелоа.
Зидану 53 года. Француз дважды возглавлял "Реал" (2016-2018, 2019-2021), выиграв три Лиги чемпионов, а также по два раза победил в чемпионате и Суперкубке Испании, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.