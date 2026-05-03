Рейтинг@Mail.ru
Стало известно, почему Зидан отказался возглавить "Реал" - РИА Новости Спорт, 03.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
16:30 03.05.2026
Стало известно, почему Зидан отказался возглавить "Реал"

Зидан в декабре отказался возглавить "Реал" из-за обязательств перед Францией

© Фото : Пресс-служба УЕФАТренер Зинедин Зидан
Тренер Зинедин Зидан - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
© Фото : Пресс-служба УЕФА
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Зинедин Зидан отказался возглавить футбольный клуб «Реал» из-за обязательств перед сборной Франции.
  • Предложение в третий раз возглавить «Реал» поступило Зидану в декабре 2025 года.
  • Команду в итоге возглавил Альваро Арбелоа.
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Бывший главный тренер мадридского футбольного клуба "Реал" француз Зинедин Зидан отклонил предложение вновь возглавить команду из-за обязательств перед сборной Франции, сообщает As.
Ранее СМИ сообщали, что Зидан согласился возглавить сборную Франции после чемпионата мира 2026 года, сменив на этом посту Дидье Дешама.
По данным источника, предложение в третий раз возглавить "Реал" поступило Зидану в декабре 2025 года перед отставкой Хаби Алонсо. В итоге команду возглавил Альваро Арбелоа.
Зидану 53 года. Француз дважды возглавлял "Реал" (2016-2018, 2019-2021), выиграв три Лиги чемпионов, а также по два раза победил в чемпионате и Суперкубке Испании, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.
Футболисты Реала - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
Зидан может вернуться на пост главного тренера "Реала", пишут СМИ
16 апреля, 12:21
 
ФутболХаби АлонсоАльваро АрбелоаЗинедин ЗиданРеал МадридЛига чемпионов 2025-2026Суперкубок Испании
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Металлург Мг
    Ак Барс
    3
    4
  • Футбол
    Завершен
    Сочи
    Оренбург
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Сассуоло
    Милан
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Акрон
    Краснодар
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Ливерпуль
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия М
    Боруссия Д
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Верона
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ахмат
    Нижний Новгород
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Тоттенхэм
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Парма
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Эспаньол
    Реал Мадрид
    0
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала