В Приангарье медведь вышел к поселку Большая Тарель

ИРКУТСК, 3 мая - РИА Новости. Медведь вышел к поселку Большая Тарель и задрал жеребенка, сообщает ГУМВД по Иркутской области.
Выход медведя к людям и нападение на скот зафиксированы в Приангарье.
"Накануне дикий зверь задавил жеребенка в селе Большая Тарель Качугского района. В дежурную часть полиции поступило сообщение от местной жительницы. Она рассказала о том, что дикий зверь в 100 метрах от ее дома напал на жеребенка", - говорится в сообщении.
Полицейские предупредили жителей о необходимости при виде дикого зверя соблюдать меры предосторожности.
