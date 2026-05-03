10:27 03.05.2026 (обновлено: 13:17 03.05.2026)
У побережья Южных Курил произошло ощутимое землетрясение

Курильские острова. Архивное фото
  • Недалеко от побережья Южных Курил произошло землетрясение магнитудой четыре.
  • Эпицентр находился в Тихом океане в 28 километрах северо-восточнее села Малокурильское на острове Шикотан.
  • Очаг залегал на глубине 44 километров.
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 мая — РИА Новости. Недалеко от побережья Южных Курил произошло землетрясение магнитудой четыре, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
"Землетрясение <...> произошло в 16:02 (8:02 мск) 3 мая. Его эпицентр располагался в Тихом океане, в 28 километрах северо-восточнее села Малокурильское, <...> очаг залегал на глубине 44 километров", — сказала она.
Подземные толчки силой до трех баллов ощутили жители острова Шикотан. Тревогу цунами не объявляли, добавила сейсмолог.
