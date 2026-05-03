Зеленский выдвинул новое требование к союзнику

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Зеленский попросил премьер-министра Норвегии поставить Украине природный газ для следующей зимы.
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский во время встречи с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере попросил его поставить Украине природный газ для следующей зимы.
"Особое внимание было уделено энергетической поддержке Украины. Проинформировал о наших потребностях, в частности, относительно природного газа на следующую зиму", — написал он в Telegram-канале.
Ранее экс-министр энергетики Украины Иван Плачков порекомендовал согражданам уже сейчас позаботиться о жилье в селе с печным отоплением на дровах или угле, чтобы пережить следующую зиму.
Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в энергетической сфере страны действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет могут отключать более чем на 16 часов в сутки.