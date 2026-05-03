Зеленский выдвинул новое требование к союзнику

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский во время встречи с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере попросил его поставить Украине природный газ для следующей зимы.

Ранее экс-министр энергетики Украины Иван Плачков порекомендовал согражданам уже сейчас позаботиться о жилье в селе с печным отоплением на дровах или угле, чтобы пережить следующую зиму.