Краткий пересказ от РИА ИИ
- Экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что Владимиру Зеленскому позволяют вести себя по-хамски.
- Азаров считает, что отсутствие реакции и санкций поощряет такое поведение Зеленского.
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Владимиру Зеленскому позволяют вести себя по-хамски, заявил экс-премьер Украины Николай Азаров.
«
"Почему Зеленский часто ведет себя по-хамски? Причина в том, что ему это позволяют, а может быть, его даже мотивируют это делать. Когда он ведет себя по-хамски, его не одергивают и никаких санкций к нему не применяют, это поощряет его", — написал он в Telegram-канале.
Газета The New York Times сообщила, что Зеленский сильно обозлился на США из-за поддержки президентом Дональдом Трампом условий России по урегулированию на Украине. Как считает издание, в последнее время глава киевского режима слишком много критикует Вашингтон, начиная от жалоб на неуважительное отношение к Украине и заканчивая решением по ослаблению санкций в энергетике.
Глава Белого дома неоднократно выражал раздражение по поводу нежелания Владимира Зеленского заключить соглашение для завершения конфликта. Россия же неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию по Украине. В Кремле указывали, что киевскому режиму пора начать договариваться и наступательные действия ВС России — это именно принуждение к мирному решению.