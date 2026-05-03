Рейтинг@Mail.ru
Названы отрасли, средние зарплаты в которых превышают 150 тысяч рублей - РИА Новости, 03.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:43 03.05.2026
Названы отрасли, средние зарплаты в которых превышают 150 тысяч рублей

РИА Новости: средние зарплаты превышают 150 тысяч рублей в девяти отраслях

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты России
Денежные купюры и монеты России - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Денежные купюры и монеты России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Специалисты девяти отраслей экономики России в феврале получали зарплаты свыше 150 тысяч рублей.
  • Самые высокие зарплаты в конце зимы были у сотрудников табачных производств — 355 тысяч рублей, а также у финансистов и страховщиков, специалистов в сфере добычи нефти и газа и IT-отрасли, работников воздушного и космического транспорта.
  • Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций в среднем по стране в феврале была 103,9 тысячи рублей.
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Специалисты девяти отраслей экономики России в феврале получали зарплаты свыше 150 тысяч рублей, выяснило РИА Новости, изучив данные статистики.
Как ранее писало агентство, самые высокие зарплаты в России в конце зимы получали сотрудники табачных производств - 355 тысяч рублей. Кроме того, выше 200 тысяч рублей они были у финансистов и страховщиков, специалистов в сфере добычи нефти и газа и IT-отрасли, а также у работников воздушного и космического транспорта.
Кроме того, больше 150 тысяч рублей в России еще получали сотрудники международных организаций - 182 тысячи рублей в месяц, а также занятые в добыче металлических руд - 168 тысяч, научные работники - 156 тысяч и сотрудники производств нефтепродуктов - 152 тысячи.
Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и со сверхвысокими зарплатами. В среднем по стране в феврале она была 103,9 тысячи рублей.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
Назван регион с самыми высокими зарплатами в России в феврале
Вчера, 02:02
 
ЭкономикаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала