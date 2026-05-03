Песков объяснил слова Путина о зацикливании на запретах - РИА Новости, 03.05.2026
13:12 03.05.2026
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Россияне понимают не все законодательные инициативы отчасти потому, что их должным образом не объясняют, об этом говорил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета законодателей, когда порекомендовал органам власти не зацикливаться на запретах, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Действительно, не все инициативы, которые озвучиваются, граждане понимают. Не все инициативы граждане воспринимают как целесообразные. Зачастую это потому, что их должным образом не объясняют. И вот, мне кажется, именно об этом говорил президент", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину, отметив, что формулировка президента была исчерпывающей.
Путин в понедельник выступил на заседании Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ в Таврическом дворце Санкт-Петербурга. В ходе мероприятия глава государства сообщил, что зацикливаться только на запретах в законотворческой деятельности контрпродуктивно, поскольку излишние барьеры тормозят развитие.
