Песков объяснил слова Путина о зацикливании на запретах

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Россияне понимают не все законодательные инициативы отчасти потому, что их должным образом не объясняют, об этом говорил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета законодателей, когда порекомендовал органам власти не зацикливаться на запретах, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.