Подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" в течение прошедших суток заняла более выгодные рубежи и позиции, а также нанесла поражение формированиям шести украинских бригад, противник потерял до 210 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражены были украинские формирования в районах Пристена и Петровки в Харьковской области, Святогорска и Красного Лимана в Донецкой Народной Республике.
"Потери ВСУ составили до 210 военнослужащих, боевая машина пехоты, бронетранспортер "Буцефал", четыре боевые бронированные машины, 19 автомобилей и три артиллерийских орудия, включая 155 мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства", - добавили в Минобороны РФ.
22 июня 2022, 17:18