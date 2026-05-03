Подразделения "Запада" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" в течение прошедших суток заняла более выгодные рубежи и позиции, а также нанесла поражение формированиям шести украинских бригад, противник потерял до 210 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.