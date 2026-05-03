22:05 03.05.2026 (обновлено: 22:06 03.05.2026)
Стало известно, сколько раз РУСАДА проверяло Заболотного за последние годы

Проваливший допинг-тест Заболотный 8 раз проверялся РУСАДА с 2017 по 2025 год

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нападающий московского футбольного клуба "Спартак" Антон Заболотный сдал положительный тест на допинг.
  • С 2017 по 2025 год Антон Заболотный восемь раз проверялся Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).
  • Заболотный заявил, что никогда не использовал запрещенные вещества осознанно и для получения каких-либо преимуществ и намерен доказать свою невиновность.
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Нападающий московского футбольного клуба "Спартак" Антон Заболотный, сдавший положительный тест на допинг, восемь раз проверялся Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) с 2017 по 2025 год, сообщается в документе на сайте РУСАДА.
В воскресенье в пресс-службе "Спартака" сообщили журналистам, что Заболотный сдал положительную допинг-пробу. Спортсмен сможет доиграть сезон без ограничений. Отмечалось, что дальнейший порядок действий со стороны футболиста регламентирован общероссийскими антидопинговыми правилами. Сам Заболотный заявил, что никогда не использовал запрещенные вещества осознанно и для получения каких-либо преимуществ. Спортсмен намерен доказать свою невиновность.
Нападающий по одному разу проверялся в 2017, 2020, 2021 и 2025 годах, четыре раза тестировался в 2018 году и ни разу не проходил проверку РУСАДА в период с 2022 по 2024 год, а также в 2019 году.
Заболотному 34 года. Он выступает за "Спартак" с 2025 года. В текущем сезоне форвард провел за "красно-белых" 16 матчей, не забив ни одного мяча. Ранее он играл за "Химки", ЦСКА, "Сочи", "Зенит", "Тосно", "Факел", "Уфу". На его счету 19 матчей и два мяча в составе сборной России.
