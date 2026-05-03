Стало известно, сколько раз РУСАДА проверяло Заболотного за последние годы

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Нападающий московского футбольного клуба "Спартак" Антон Заболотный, сдавший положительный тест на допинг, восемь раз проверялся Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) с 2017 по 2025 год, сообщается в документе на сайте РУСАДА.