Рейтинг@Mail.ru
Футболиста "Спартака" поймали на допинге. Это конец карьеры Заболотного? - РИА Новости Спорт, 03.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
22:00 03.05.2026 (обновлено: 22:11 03.05.2026)
Футболиста "Спартака" поймали на допинге. Это конец карьеры Заболотного?

Нападающий "Спартака" Заболотный сдал положительный тест на допинг

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНападающий сборной России Антон Заболотный
Нападающий сборной России Антон Заболотный - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости, Андрей Васильчин. Нападающий московского "Спартака" Антон Заболотный угодил в скандал, который может поставить точку в его футбольной карьере. Спортсмен сдал положительный тест на допинг, об этом в воскресенье сообщили журналистам в пресс-службе "красно-белых".
Отмечается, что Заболотного уведомили о неблагоприятном результате анализа его допинг-пробы, отобранной в рамках внесоревновательного тестирования, и временно отстранили от спортивной деятельности. Однако 30 апреля временное отстранение было отменено, Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) разрешило экс-футболисту сборной России участвовать в тренировках и соревнованиях. Что касается дальнейших действий со стороны футболиста, то они регламентированы общероссийскими антидопинговыми правилами.
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкАнтон Заболотный
Антон Заболотный - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Антон Заболотный
Как информирует "Чемпионат" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, наказание Заболотного может варьироваться от предупреждения до нескольких лет дисквалификации. Окончательное решение по 34-летнему игроку "Спартака" может быть принято после окончания срока контракта с москвичами, так что футболист сможет закончить сезон-2025/26 без ограничений.

Заявление Заболотного

Футболист, которого не было в заявке "Спартака" на последние два матча команды, постарался оперативно прояснить ситуацию в соцсетях:
«

"В моей карьере произошла ситуация, которая стала для меня серьезным потрясением, моя последняя допинг-проба оказалась положительной. В связи с чем я получил временный запрет на участие в соревнованиях и тренировочной деятельности. Хочу подчеркнуть: за всю свою продолжительную карьеру я никогда не использовал запрещенные вещества осознанно и тем более для получения каких-либо преимуществ".

Спортсмен добавил, что его юристы сняли временный запрет и сейчас ничто не мешает ему выполнять свои обязательства перед клубом:
«

"Разбирательство по моему делу будет продолжено в установленном порядке после сезона, и я намерен доказать свою полную невиновность. С уважением отношусь к процедурам и всем участникам процесса, а также особенно благодарен футбольному клубу "Спартак", тренерскому штабу, партнерам по команде и болельщикам за поддержку".

Антон Заболотный - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Пономарев назвал приобретение Заболотного большой ошибкой "Спартака"
2 июля 2025, 18:23

* * *

Отметим, что выступающий за "Спартак" с 2025 года Заболотный ожидаемо пополнил подборку провальных трансферов "красно-белых". Мало того, что в текущем сезоне экс-футболист ЦСКА и "Зенита" не забил ни одного мяча за 16 матчей, так еще и привлек ненужный информационный шум к команде в преддверии важнейшего матча Кубка России против армейцев. Очевидно, что "Спартак" не будет продлевать соглашение с Заболотным — более того, неясно, продолжит ли вообще выступать футболист.
В контексте скандала, разразившегося вокруг Заболотного, можно вспомнить проваленный допинг-тест другого спартаковца, прославленного капитана "красно-белых" Егора Титова. Легенду отечественного футбола подвергали санкциям в 2004 году, когда в его пробе был найден запрещенный препарат бромантан. Оказалось, что злополучный тест был сдан в конце 2003-го после стыкового матча за право поехать на чемпионат Европы против Уэльса (0:0). В итоге Титова дисквалифицировали на год, а попытки Уэльса добиться технического поражения для нашей сборной ни к чему не привели. Наша команда успешно пробилась на Евро-2004.
Игорь Дивеев - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
Гол Дивеева ЦСКА и камбэк "Зенита": у "Краснодара" нет права на ошибку!
2 мая, 21:05
 
ФутболСпортМатериалы РИА СпортСпартак МоскваРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Вокруг спортаскандалДопингАнтон ЗаболотныйЕгор Титов
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Металлург Мг
    Ак Барс
    3
    4
  • Футбол
    Завершен
    Сочи
    Оренбург
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Сассуоло
    Милан
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Акрон
    Краснодар
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Ливерпуль
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия М
    Боруссия Д
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Верона
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ахмат
    Нижний Новгород
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Тоттенхэм
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Парма
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Эспаньол
    Реал Мадрид
    0
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала