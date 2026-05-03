Футболиста "Спартака" поймали на допинге. Это конец карьеры Заболотного?

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости, Андрей Васильчин. Нападающий московского "Спартака" Антон Заболотный угодил в скандал, который может поставить точку в его футбольной карьере. Спортсмен сдал положительный тест на допинг, об этом в воскресенье сообщили журналистам в пресс-службе "красно-белых".

Отмечается, что Заболотного уведомили о неблагоприятном результате анализа его допинг-пробы, отобранной в рамках внесоревновательного тестирования, и временно отстранили от спортивной деятельности. Однако 30 апреля временное отстранение было отменено, Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) разрешило экс-футболисту сборной России участвовать в тренировках и соревнованиях. Что касается дальнейших действий со стороны футболиста, то они регламентированы общероссийскими антидопинговыми правилами.

Как информирует "Чемпионат" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, наказание Заболотного может варьироваться от предупреждения до нескольких лет дисквалификации. Окончательное решение по 34-летнему игроку "Спартака" может быть принято после окончания срока контракта с москвичами, так что футболист сможет закончить сезон-2025/26 без ограничений .

Заявление Заболотного

Футболист, которого не было в заявке "Спартака" на последние два матча команды, постарался оперативно прояснить ситуацию в соцсетях:

« "В моей карьере произошла ситуация, которая стала для меня серьезным потрясением, моя последняя допинг-проба оказалась положительной. В связи с чем я получил временный запрет на участие в соревнованиях и тренировочной деятельности. Хочу подчеркнуть: за всю свою продолжительную карьеру я никогда не использовал запрещенные вещества осознанно и тем более для получения каких-либо преимуществ".

Спортсмен добавил, что его юристы сняли временный запрет и сейчас ничто не мешает ему выполнять свои обязательства перед клубом:

« "Разбирательство по моему делу будет продолжено в установленном порядке после сезона, и я намерен доказать свою полную невиновность. С уважением отношусь к процедурам и всем участникам процесса, а также особенно благодарен футбольному клубу "Спартак", тренерскому штабу, партнерам по команде и болельщикам за поддержку".

Отметим, что выступающий за "Спартак" с 2025 года Заболотный ожидаемо пополнил подборку провальных трансферов "красно-белых". Мало того, что в текущем сезоне экс-футболист ЦСКА и "Зенита" не забил ни одного мяча за 16 матчей, так еще и привлек ненужный информационный шум к команде в преддверии важнейшего матча Кубка России против армейцев. Очевидно, что "Спартак" не будет продлевать соглашение с Заболотным — более того, неясно, продолжит ли вообще выступать футболист.