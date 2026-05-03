Заболотный выступил с заявлением после проваленного допинг-теста
21:04 03.05.2026 (обновлено: 21:35 03.05.2026)
Заболотный выступил с заявлением после проваленного допинг-теста

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Футболист «Спартака» Заболотный провалил допинг-тест.
  • Заболотный заявил, что не использовал запрещенных веществ и намерен доказать свою невиновность.
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Нападающий московского футбольного клуба "Спартак" Антон Заболотный, сдавший положительный тест на допинг, заявил, что намерен доказать свою невиновность.
В воскресенье в пресс-службе "Спартака" сообщили журналистам, что Заболотный сдал положительную допинг-пробу. Спортсмен сможет доиграть сезон без ограничений. Отмечалось, что дальнейший порядок действий со стороны футболиста регламентирован общероссийскими антидопинговыми правилами.
«
"В моей карьере произошла ситуация, которая стала для меня серьезным потрясением, моя последняя допинг-проба оказалась положительной. В связи с чем я получил временный запрет на участие в соревнованиях и тренировочной деятельности. Хочу подчеркнуть: за всю свою продолжительную карьеру я никогда не использовал запрещенные вещества осознанно и тем более для получения каких-либо преимуществ", - написал Заболотный в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
"Мои юристы сняли временный запрет, и в настоящее время я могу тренироваться, могу участвовать во всех матчах и продолжаю выполнять свои обязательства перед клубом. Разбирательство по моему делу будет продолжено в установленном порядке после сезона, и я намерен доказать свою полную невиновность. Я с уважением отношусь к процедурам и всем участникам процесса, а также особенно благодарен футбольному клубу "Спартак", тренерскому штабу, партнерам по команде и болельщикам за поддержку", - добавил спортсмен.
Заболотному 34 года. Он выступает за "Спартак" с 2025 года. В текущем сезоне форвард провел за "красно-белых" 16 матчей, не забив ни одного мяча. Ранее он играл за "Химки", ЦСКА, "Сочи", "Зенит", "Тосно", "Факел", "Уфу". На его счету 19 матчей и два мяча в составе сборной России.
