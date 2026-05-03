Заболотный выступил с заявлением после проваленного допинг-теста

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Нападающий московского футбольного клуба "Спартак" Антон Заболотный, сдавший положительный тест на допинг, заявил, что намерен доказать свою невиновность.
В воскресенье в пресс-службе "Спартака" сообщили журналистам, что Заболотный сдал положительную допинг-пробу. Спортсмен сможет доиграть сезон без ограничений. Отмечалось, что дальнейший порядок действий со стороны футболиста регламентирован общероссийскими антидопинговыми правилами.
"В моей карьере произошла ситуация, которая стала для меня серьезным потрясением, моя последняя допинг-проба оказалась положительной. В связи с чем я получил временный запрет на участие в соревнованиях и тренировочной деятельности. Хочу подчеркнуть: за всю свою продолжительную карьеру я никогда не использовал запрещенные вещества осознанно и тем более для получения каких-либо преимуществ", - написал Заболотный в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
"Мои юристы сняли временный запрет, и в настоящее время я могу тренироваться, могу участвовать во всех матчах и продолжаю выполнять свои обязательства перед клубом. Разбирательство по моему делу будет продолжено в установленном порядке после сезона, и я намерен доказать свою полную невиновность. Я с уважением отношусь к процедурам и всем участникам процесса, а также особенно благодарен футбольному клубу "Спартак", тренерскому штабу, партнерам по команде и болельщикам за поддержку", - добавил спортсмен.