Заболотный выступил с заявлением после проваленного допинг-теста

"В моей карьере произошла ситуация, которая стала для меня серьезным потрясением, моя последняя допинг-проба оказалась положительной. В связи с чем я получил временный запрет на участие в соревнованиях и тренировочной деятельности. Хочу подчеркнуть: за всю свою продолжительную карьеру я никогда не использовал запрещенные вещества осознанно и тем более для получения каких-либо преимуществ", - написал Заболотный в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).

"Мои юристы сняли временный запрет, и в настоящее время я могу тренироваться, могу участвовать во всех матчах и продолжаю выполнять свои обязательства перед клубом. Разбирательство по моему делу будет продолжено в установленном порядке после сезона, и я намерен доказать свою полную невиновность. Я с уважением отношусь к процедурам и всем участникам процесса, а также особенно благодарен футбольному клубу "Спартак", тренерскому штабу, партнерам по команде и болельщикам за поддержку", - добавил спортсмен.