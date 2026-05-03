Футболист "Спартака" Антон Заболотный провалил допинг-тест - РИА Новости Спорт, 03.05.2026
20:53 03.05.2026 (обновлено: 21:10 03.05.2026)
Футболист "Спартака" Антон Заболотный провалил допинг-тест

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нападающий московского футбольного клуба «Спартак» Антон Заболотный сдал положительный тест на допинг.
  • РУСАДА разрешило игроку участвовать в тренировках и соревнованиях с 30 апреля.
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости, Андрей Михайлов. Нападающий московского футбольного клуба "Спартак" Антон Заболотный сдал положительный тест на допинг, сообщили журналистам в пресс-службе "красно-белых".
«
"Антон Заболотный был уведомлен о неблагоприятном результате анализа его допинг-пробы, отобранной в рамках внесоревновательного тестирования. Футболист был временно отстранен от деятельности, связанной со спортом, но с 30 апреля временное отстранение было отменено, РУСАДА разрешило игроку участвовать в тренировках и соревнованиях", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дальнейший порядок действий со стороны футболиста регламентирован общероссийскими антидопинговыми правилами.
Заболотного не было в заявке "Спартака" на последние два матча команды.
Заболотному 34 года. Он выступает за "Спартак" с 2025 года. В текущем сезоне форвард провел за "красно-белых" 16 матчей, не забив ни одного мяча. Ранее он играл за "Химки", ЦСКА, "Сочи", "Зенит", "Тосно", "Факел", "Уфу". На его счету 19 матчей и два мяча в составе сборной России.
