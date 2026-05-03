Футболист "Спартака" Антон Заболотный провалил допинг-тест

"Антон Заболотный был уведомлен о неблагоприятном результате анализа его допинг-пробы, отобранной в рамках внесоревновательного тестирования. Футболист был временно отстранен от деятельности, связанной со спортом, но с 30 апреля временное отстранение было отменено, РУСАДА разрешило игроку участвовать в тренировках и соревнованиях", - говорится в сообщении.

Заболотному 34 года. Он выступает за "Спартак" с 2025 года. В текущем сезоне форвард провел за "красно-белых" 16 матчей, не забив ни одного мяча. Ранее он играл за "Химки", ЦСКА, "Сочи", "Зенит", "Тосно", "Факел", "Уфу". На его счету 19 матчей и два мяча в составе сборной России.