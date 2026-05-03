"Ювентус" и "Верона" сыграли вничью в матче Серии А

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Ювентус» и «Верона» сыграли вничью в матче 35-го тура чемпионата Италии по футболу со счетом 1:1.
- «Ювентус» с 65 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, а «Верона» с 20 баллами находится на предпоследней строчке и потеряла шансы на сохранение места в Серии А.
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. "Ювентус" сыграл вничью с "Вероной" в матче 35-го тура чемпионата Италии по футболу.
03 мая 2026 • начало в 19:00
Завершен
62’ • Душан Влахович
34’ • Киран Боуи
Встреча в Турине завершилась со счетом 1:1. В составе "Вероны" мяч забил Кирон Боуи (34-я минута). У "Ювентуса" отличился Душан Влахович (62).
"Ювентус" с 65 очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии. "Верона" с 20 баллами располагается на предпоследней, 19-й строчке. Команда потеряла шансы на сохранение места в Серии А.
В следующем матче "Ювентус" 9 мая сыграет в гостях с "Лечче", на следующий день "Верона" примет "Комо".