"Ювентус" и "Верона" сыграли вничью в матче Серии А

Краткий пересказ от РИА ИИ «Ювентус» и «Верона» сыграли вничью в матче 35-го тура чемпионата Италии по футболу со счетом 1:1.

«Ювентус» с 65 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, а «Верона» с 20 баллами находится на предпоследней строчке и потеряла шансы на сохранение места в Серии А.

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. "Ювентус" сыграл вничью с "Вероной" в матче 35-го тура чемпионата Италии по футболу.

Встреча в Турине завершилась со счетом 1:1. В составе "Вероны" мяч забил Кирон Боуи (34-я минута). У "Ювентуса" отличился Душан Влахович (62).

"Ювентус" с 65 очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии. "Верона" с 20 баллами располагается на предпоследней, 19-й строчке. Команда потеряла шансы на сохранение места в Серии А.