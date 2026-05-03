Группировка "Север" за сутки улучшила тактическое положение в зоне СВО

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 175 боевиков в зоне действий сил российской группировки войск "Север", улучшивших свое тактическое положение, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Великая Рыбица, Пустогород, Новая Слобода, Хмелевка и Диброва Сумской области.
В Харьковской области поражены живая сила и техника двух тяжелых механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Амбарное и Рясное Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"Противник потерял свыше 175 военнослужащих, 16 автомобилей и два орудия полевой артиллерии", - отмечает МО РФ.
