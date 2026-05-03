Войска "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях, противник потерял за сутки более 330 боевиков, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой, десантно-штурмовой бригад и четырех штурмовых полков ВСУ", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Долинка, Ровное, Лесное, Чаривное, Омельник, Воздвижевка Запорожской области, Гавриловка, Покровское и Великомихайловка Днепропетровской области.
"Противник потерял свыше 330 военнослужащих, два бронетранспортера, две боевые бронированные машины и восемь автомобилей", - добавили в Минобороны РФ.
22 июня 2022, 17:18