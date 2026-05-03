Войска "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях, противник потерял за сутки более 330 боевиков, сообщило Минобороны РФ.