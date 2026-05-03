Волейболистки московского "Динамо" завоевали бронзу Кубка России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Московское «Динамо» обыграло петербургскую «Корабелку» в матче за третье место в Кубке России по волейболу среди женских команд.
- Встреча завершилась со счетом 3-1.
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Московское "Динамо" обыграло петербургскую "Корабелку" в матче за третье место в Кубке России по волейболу среди женских команд.
Встреча, которая прошла в воскресенье в Москве, завершилась со счетом 3-1 (22:25, 32:30, 25:19, 26:24).
Позднее в воскресенье в финале Кубка России встретятся екатеринбургская "Уралочка-НТМК" и подмосковный клуб "Заречье-Одинцово".