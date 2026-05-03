Краткий пересказ от РИА ИИ
- Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.
- Введены временные ограничения на использование воздушного пространства в районе аэропорта для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Московский аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за введения временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Возможны корректировки в расписании рейсов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов, а статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.
