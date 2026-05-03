Во Внуково ввели временные ограничения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В московском аэропорту "Внуково" ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
- Ограничительные меры введены для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Росавиация сообщила о введенных ограничениях на прием и выпуск воздушных судов в московском аэропорту "Внуково".
"Аэропорт "Внуково". Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Ведомство уточнило, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
