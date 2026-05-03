Американская пловчиха Уолш обновила мировой рекорд в плавании баттерфляем

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Американка Гретчен Уолш обновила мировой рекорд в плавании на 100 м баттерфляем.
На соревнованиях в американском Форт-Лодердейле она показала результат 54,33 секунды. Предыдущий рекорд также принадлежал ей. 3 мая 2025 года в том же городе американка проплыла 100 м за 54,60 секунды.
Уолш 23 года, на Олимпийских играх в Париже она завоевала две золотые и две серебряные награды. Также на ее счету четыре золотые медали чемпионатов мира.