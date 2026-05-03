Рейтинг@Mail.ru
Американская пловчиха Уолш обновила мировой рекорд в плавании баттерфляем - РИА Новости Спорт, 03.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:43 03.05.2026 (обновлено: 11:19 03.05.2026)
Американская пловчиха Уолш обновила мировой рекорд в плавании баттерфляем

Гретчен Уолш обновила мировой рекорд в плавании на 100 метров баттерфляем

© AP Photo / Denes ErdosДвукратная олимпийская чемпионка американка Гретчен Уолш
Двукратная олимпийская чемпионка американка Гретчен Уолш - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
© AP Photo / Denes Erdos
Двукратная олимпийская чемпионка американка Гретчен Уолш. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американка Гретчен Уолш обновила мировой рекорд в плавании на 100 м баттерфляем.
  • Предыдущий рекорд также принадлежал ей, она показала результат 54,60 секунды в Форт-Лодердейле 3 мая 2025 года.
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Американка Гретчен Уолш обновила мировой рекорд в плавании на 100 м баттерфляем.
На соревнованиях в американском Форт-Лодердейле она показала результат 54,33 секунды. Предыдущий рекорд также принадлежал ей. 3 мая 2025 года в том же городе американка проплыла 100 м за 54,60 секунды.
Уолш 23 года, на Олимпийских играх в Париже она завоевала две золотые и две серебряные награды. Также на ее счету четыре золотые медали чемпионатов мира.
Ксения Ефимова выступает в произвольной программе сольных соревнований по синхронному плаванию среди женщин на чемпионате России в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
Ефимова победила в произвольной программе на ЧР по синхронному плаванию
28 апреля, 14:18
 
СпортПлаваниеПариж
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Металлург Мг
    Ак Барс
    3
    4
  • Футбол
    Завершен
    Сочи
    Оренбург
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Сассуоло
    Милан
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Акрон
    Краснодар
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Ливерпуль
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия М
    Боруссия Д
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Верона
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ахмат
    Нижний Новгород
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Тоттенхэм
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Парма
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Эспаньол
    Реал Мадрид
    0
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала